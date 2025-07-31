Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarafından şehir merkezindeki Kuyudibi’ndeki 100 yıllık tarihi konağı şehrin kültür turizmine ve tarih zenginliğine yeniden kazandırmak için başlattığı çalışmada sona geldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi dokusuna, mazisine, kültürel değerlerine sahip çıkıyor ve eskiyen yapıları aslına uygun dokusuyla restore ediyor.

100 YILDIR AYAKTAYDI…

100 yılı aşkın süredir ayakta olan şehrin simge yapılarından biri olan Kuyudibi Tarihi Konağı da aslında uygun yapısıyla, Büyükşehir’in özel dokunuşlarıyla geleceğin tarih mirasına kazandırılıyor.

Cumhuriyet’in ilanından da önce inşa edilen Sakarya’nın simge yapılarından biri olan konakta bir süre önce çalışmalar başlamış ve konağın baştan sona yeniden inşası için işleme geçilmişti.

ASLINA UYGUN

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar süratle ilerledi ve 3 katlı konağın tüm katları özel bir işçilikle yeniden inşa edildi. Konak aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edildi.

HORASAN HARCI, OSMANLI MİMARİSİ

Son olarak çatısı tamamlanan tarihi yapıda, horasan harcından yapılan ince ve kalın sıvanın ardından kaba inşaat tamamlandı. Osmanlı mimarisinden izler taşıyan yapıda, kaba inşaatın ardından ince işçiliklere geçilecek.

Akabinde ise kısa süre içerisinde özel olarak üretilen ve aslına sadık kalınan yapıya ait meşe kapılar, pencereler montajlanacak ve son olarak çevre düzenlemesi ile peyzaj işçiliğine geçilecek.

ŞEHRİN TARİHİNE IŞIK TUTACAK

1922 yılında inşa edilen ve şehrin simgelerinden bir tanesi olan 103 yaşındaki tarihi konak, aslına uygun şekilde Sakaryalılara yeniden kapılarını açacak. Uzun yıllardır terk edilmiş halde bulunan tarihi yapı, şehrin tarihine ışık tutacak.