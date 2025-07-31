Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretleri kapsamında Küçükbalıklı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. İlçenin farklı mahallelerini tek tek gezerek vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinleyen Başkan Erkan Aydın’ın son durağı Küçükbalıklı Mahallesi oldu. Mahalleli ile düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelen Başkan Aydın’a, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Küçükbalıklı Mahalle Muhtarı Cemil Aksu ile çevre mahallelerin muhtarları da eşlik etti.

Başkan Erkan Aydın, mahalle ziyaretleri ile vatandaşla daha etkili iletişim kurmayı hedeflediklerini belirterek, “Görevli arkadaşlarımız, sorunlarınızı 7 gün 24 saat iletebileceğiniz şekilde sahada. Bir tane derdimiz var. Hem Osmangazi’mizde hem Bursa’mızda yaşayan insanlarımızın refah düzeyi daha yükselsin, yurttaşlarımız daha mutlu olsun, sorunlar daha çabuk çözülsün ve daha az sorun kalsın diye mücadele ediyoruz” dedi.

Belediyeciliğin bir ekip işi olduğuna dikkat çeken Başkan Aydın, “Bu iş tek başına olmaz. İşçisinden şefine, başkan yardımcısından saha personeline kadar herkes bir ekip halinde çalışıyor. Dişlilerin uyumu gibi koordineli çalışıldığında çözüm de beraberinde geliyor” diye konuştu.

“HER ÇALIŞMAMIZI ÖLÇEREK DEĞERLENDİRİYORUZ”

Geçmişten gelen sorunların çözümünü kısa, orta ve uzun vadeli olarak planladıklarını ifade eden Başkan Erkan Aydın, “15-16 ayda 50-60 yıllık birikmiş sorunların çözülmesi elbette kolay değil. Ancak biz hızlıca çözülebilecek konulara öncelik verdik. Her çalışmamızı ölçerek değerlendiriyoruz. Daha iyisini yapabilmek için vatandaşlarımızın geri bildirimlerini çok önemsiyoruz” dedi.

Toplantıda söz alan Küçükbalıklı Mahalle Muhtarı Cemil Aksu da “Mahallemizin öncelikli sorunlarını biliyoruz. Park bahçeler ve fen işleri konusunda taleplerimiz var. Bunların da zamanla çözüleceğine inanıyoruz. Ayrıca yeni pazar yerimizin de önümüzdeki günlerde kurulacak olması mahallemiz adına önemli bir gelişme. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bölge esnafını ziyaret ederek vatandaşla sohbet etti.