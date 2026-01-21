Sakarya İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, şehire yeni atanan öğretmenlerle Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bir araya geldi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve gönül işi olduğunu vurguladı. İl genelinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Bakırtaş, yeni atanan öğretmenlerin eğitim sistemine katacağı gücün önemine dikkat çekti.

Konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline de değinen Bakırtaş; bu modelin, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra değer temelli, beceri odaklı ve bütüncül bir yaklaşımla yetiştirilmesini hedeflediğini ifade etti. Öğretmenlerin bu modelin sahadaki en önemli uygulayıcıları olduğunu belirterek, her bir öğretmenin Türkiye Yüzyılı vizyonunun inşasında kilit rol üstlendiğini dile getirdi.

Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada öğretmenlerin görüş ve beklentileri dinlenirken; mesleki gelişim, okul-aile iş birliği ve öğrenci merkezli eğitim anlayışı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.