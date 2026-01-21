Osmangazi Belediyesi, dijitalleşen ticaret dünyasına ayak uydurmak isteyen girişimcilere yönelik başlattığı eğitim programıyla, e-ticaretle uğraşan ya da bu alana adım atmak isteyen işletme sahiplerine yol gösteriyor.

BURSA (İGFA) - Toplumun her kesiminin kendini geliştirebilmesine imkan sunmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği Dijital Pazarlama Uzmanlığı Eğitim Programı ile katılımcılara e-ticarette başarılı satışın temel dinamiklerini aktarıyor.

Program kapsamında; e-ticarette hangi adımların izlenmesi gerektiği, hedefleme araçlarının etkin kullanımı, sosyal medya ve Google'ın e-ticaret sitelerine entegrasyonu gibi pek çok başlık ele alınıyor. Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde ilk kez düzenlenen eğitimlere katılan işletme sahipleri, eğitmen Parkan Uzaslan'dan dijital pazarlamanın püf noktalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor. Katılımcılar; e-ticaret sitelerine entegre edilen araçlardan elde edilen verilerin nasıl analiz edileceği, bu verilerin satış stratejilerine nasıl dönüştürüleceği konusunda kapsamlı bilgiler ediniyor.

5 gün sürecek eğitim programı boyunca kursiyerler, hedef kitleye ulaşma yöntemlerinden ürünlerin doğru platformlarda satışa sunulmasına, sosyal medya üzerinden satış yapmanın inceliklerinden kargolama ve gönderim süreçlerine kadar birçok konuda donanım kazanıyor. Ayrıca müşteri takibinin etkin şekilde nasıl yönetileceği de eğitimlerin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

'PAZARLAMANIN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ MÜŞTERİYİ İYİ ANLAMAKTAN GEÇİYOR'

E-ticarette sürdürülebilir başarının inceliklerini öğrettiklerini ifade eden Eğitmen Parkan Uzaslan, e-ticaretle uğraşanların o umutsuzluktan çıktığı ve veriyi daha doğru analiz etmeye başladığını ifade ederek, pazarlamanın ilk ve en önemli adımının müşteriyi iyi anlamak olduğunu söyledi. 'Müşteri kimdir, ona ne satılabilir; bunu doğru analiz etmek gerekir. İyi bir dijital pazarlamacı, satışa başlamadan önce veriyi analiz eden kişidir' diyen Uzaslan, 'Dijital pazarlama işine yeni girecek işletme sahiplerinin, web sitelerinin ve veri analiz araçlarının nasıl kurulacağını öğrenmeleri, ardından e-ticaret platformlarının nasıl kullanıldığını akademiler aracılığıyla kavramaları gerekiyor. Sosyal medya tarafını da küçümsememek lazım. Pazarlamanın ne olduğunu kısa süreli bir eğitimle öğrenip küçük denemeler yaparak tecrübe kazanmalarını tavsiye ediyoruz' diye konuştu.

'E-TİCARET PLATFORMLARINDA SATIŞ YAPMANIN İNCELİKLERİNİ ÖĞRETİYORUZ'

Şu anda en güzel pazarlamanın Google ve Instagram üzerinden verilen reklamlardan yapıldığını belirten Uzaslan, 'Bir girişimci e-ticarete başlarken ilk etapta her şeyi kendi yapmalı. Ürününü seçmesi, ürünü için reklam görsellerini ve videolarını hazırlaması gibi konularda başlangıçta işi sahiplenmesi gerekiyor. Satışlar arttıkça ise bir ekip kurmaları şart. Biz de bu kapsamda 5 günlük bir eğitim programı düzenliyoruz. E-ticaret platformlarında satış yapmanın inceliklerini ve püf noktalarını detaylı şekilde anlatıyoruz' dedi.

Eğitime katılan işletme sahibi ile vatandaşlar da, işlerinin büyümesine katkı sağlayacak Dijital Pazarlama Uzmanlığı Eğitim Programı'na destek veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.