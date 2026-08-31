Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkent Gençlik Meclisi iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Gençlik Katılım Kampı, 70'e yakın gencin katılımıyla ATA Çiftliği'nde (BAKAP) düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayan çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Başkent Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlenen 3. Gençlik Katılım Kampı, ATA Çiftliği'nde (BAKAP) gerçekleştirildi.

Başkent Gençlik Meclisi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açık duyuruyla gençlerin haberdar edildiği Gençlik Katılım Kampı'na Ankara ve çevre illerden gelen 70'e yakın genç katıldı. Gençler, 2 gün 1 gece süren kampta farklı etkinliklerde bir araya geldi. Kamp süresince kent yönetimine ve karar alma süreçlerine katılımını güçlendirmeye yönelik çalışmalar da yapıldı.

GENÇLER İÇİN SPOR, SANAT VE KATILIM DOLU İKİ GÜN

18-30 yaş arasındaki gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen kampta, iki gün boyunca farklı etkinlikler düzenlendi. Programda Gençlik Olimpiyatları kapsamında spor aktiviteleri ve yarışmaların yanı sıra sanat atölyeleri, kampanyacılık çalışmaları ve politika geliştirme atölyeleri yer aldı.