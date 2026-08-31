Bursa Yıldırım Belediyesi, KPSS'ye hazırlanan gençlerin sınav sürecine destek olmak ve başarılarına katkı sunmak amacıyla deneme sınavı düzenledi. Lisans ve ön lisans düzeyinde iki ayrı oturumda gerçekleştirilen sınava toplam bin 516 aday başvurdu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi, hayatın her alanında desteklediği gençleri, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sürecinde de yalnız bırakmadı.

Kütüphaneler ve Müze Müdürlüğü, gençlerin memurluk hayallerine destek olmak amacıyla, adayları gerçek sınav atmosferiyle buluşturdu. Belediye bünyesinde hizmet veren kütüphanelerde gerçekleştirilen KPSS deneme sınavı, gençlere hem bilgilerini test etme hem de sınav öncesindeki seviyelerini görme fırsatı sundu.

Lisans ve ön lisans olmak üzere iki farklı oturumda gerçekleştirilen sınava toplam bin 516 kişi başvurdu. Sınava katılan gençler, bilgilerini görme imkanı bulurken, eksik oldukları konuları tespit ederek çalışmalarını daha verimli şekilde planlama fırsatı elde etti.

Düzenlenen deneme sınavıyla adayların yalnızca akademik seviyelerini ölçmeleri değil, aynı zamanda zaman yönetimi ve sınav heyecanını kontrol etme konusunda da deneyim kazanmaları sağlandı.

'HER ZAMAN YANLARINDAYIZ'

Gençleri yaşamın her alanında desteklemek için çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları, kendilerine güvenmeleri ve geleceklerini sağlam temeller üzerine kurmaları bizim için büyük önem taşıyor.

KPSS gibi yoğun bir hazırlık süreci gerektiren sınavlarda gençlerimizin yanında olmak, onların kendilerini denemelerine ve eksiklerini görmelerine imkan sağlamak istiyoruz. Düzenlediğimiz deneme sınavıyla gençlerimize gerçek sınav deneyimi yaşatırken, çalışmalarını daha bilinçli şekilde sürdürmelerine de katkı sunmayı amaçlıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizin eğitim ve kariyer yolculuklarında her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz' dedi.