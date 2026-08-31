Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın binlerce yıllık mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla Konya Gastronomi Festivali'nin bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceklerini belirtti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Konya Gastronomi Festivali (Konya GastroFest) 3-6 Eylül tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın sahip olduğu köklü mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası düzeyde daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla Konya GastroFest'i büyük bir heyecanla gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu yıl dördüncüsünü düzenleyecekleri etkinliğin yerel üreticileri, esnafı, şefleri ve gastronomi alanındaki tüm paydaşları aynı çatı altında buluşturan çok kıymetli bir organizasyon olduğunu kaydeden Başkan Altay, 'Konya'nın binlerce yıllık mutfak kültürünü tanıtacağımız festivalimizde kurulacak stantlarda esnaflarımız ziyaretçilerimizle buluşacak. Konya'nın yöresel lezzetleri ve geleneksel ürünleri misafirlerimizin beğenisine sunulacak. Ünlü şeflerin workshoplarından gastronomi söyleşilerine, yemek ve tadım etkinliklerinden çocuk programlarına ve konserlere kadar her yaştan vatandaşımıza hitap eden dopdolu bir program hazırladık. Bu vesileyle 3-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz 4. Konya GastroFest'e tüm Konyalıları ve Türkiye'nin dört bir yanından tüm lezzet tutkunlarını bekliyoruz' açıklamasını yaptı.

Bu yıl 'Ekmek' temasıyla düzenlenecek 4. Konya GastroFest, 3-6 Eylül tarihlerinde 10.00-22.00 saatleri arasında Kalehan Ecdat Bahçesi'nde ziyaret edilebilecek.