İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler onuruna anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Dernekler Yerleşkesi'nde şehit aileleri ve gaziler ile iftar yemeğinde bir araya gelindi. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Kıbrıs Barış Harekatı döneminin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Ayşe Güneş Ayata, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Türkiye Harp Mahlül Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Kocaeli İl Şubesi İlçe Temsilcisi Celal Akyıldız ile gaziler ve aileler katıldı.

'UZUN ÖMÜRLER DİLİYORUM'

Programda konuşan Fatma Başkan, 'İftar programlarımız artık geleneksel hale geldi. Her sene olduğu gibi bu senede bizimle aynı sofrayı paylaştığınız için size teşekkür ederim. Şehitlerimize ve aramızdan ayrılan gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize ise uzun ömürler diliyorum. Bugün bu ülkede başımız dik yürüyebiliyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. İzmit Belediyesi olarak şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile aynı sofrada buluşmayı büyük şeref kabul ediyoruz. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde şehit aileleri ve gazilerimiz için özel hizmetler yürütüyoruz' dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı döneminin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Ayşe Güneş Ayata, 'Babam hepinizin hemşehrisi. Kendisinin dış işleri bakanlığı döneminde Kıbrıs'a Barış Harekatı gerçekleşti. Biz oraya bir barış götürmek için yola çıktık. Tabi ki kayıplarımız oldu. Ama biz bunu bir özgürlük mücadelesinin olarak yaptık. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum' dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, 'İzmit Belediyesi her daim bizim yanımızda oluyor. Bugün burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Teşekkür ederiz' diye konuştu.

Türkiye Harp Mahlül Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, 'İftar programında bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Ramazan ayı birlik beraberlik getirsin. Teşekkür ederiz' diye ifade etti.