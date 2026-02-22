Trabzon'da Toklu Mahallesi'nde yıllardır mahalle sakinlerinin şikayetlerine konu olan dar yolda inceleme yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kamulaştırma sürecinin hızla tamamlanarak yol genişletme çalışmalarının en kısa sürede başlatılacağını vurguladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'nde uzun süredir mahalle sakinlerinin gündeminde olan dar yol sorununu yerinde inceledi.

Toklu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde, dolmuş güzergahı olarak da kullanılan ve muhtarlık ile Nurdoğdu Camii arasında yer alan yolun genişletilmesi için çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağı bildirildi.

Bölgede, belediye yetkilileri ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Genç, mevcut yolun hem araç hem de yaya trafiği açısından yetersiz kaldığını belirterek, yolun genişletilmesi için sağlı sollu kamulaştırma çalışmalarının yapılacağını açıkladı.

AMACIMIZ GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIMI SAĞLAMAK

Başkan Genç, 'Toklu mahallemizde özellikle dolmuş güzergahı olarak kullanılan bu yolun genişletilmesi uzun yıllardır hemşehrilerimizin talep ettiği bir konuydu. Muhtarlık ile Nurdoğdu Camii arasında kalan bu dar kesit, hem araç geçişlerinde hem de yaya ulaşımında ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Teknik ekiplerimizle birlikte yerinde incelememizi yaptık. Yolun sağında ve solunda gerekli kamulaştırma çalışmalarını gerçekleştirerek bir an önce genişletme çalışmalarına başlayacağız. Amacımız, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmasını sağlamaktır' dedi.