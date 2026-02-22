Sakarya'da bir gelenek haline gelen Üniversiteler Kampüsü'ndeki iftar çadırında bu yılda farklı renkten, ülkeden, şehirden yüzlerce öğrenci aynı sofrada orucunu eda ediyor ve kardeşlik bağlarını güçlendirerek Ramazan'ın manevi birlikte hissediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı, SAÜ ve SUBÜ iş birliğiyle Üniversiteler Kampüsü'nde kurulan geleneksel İftar Çadırı, bu yıl da binlerce öğrenciyi aynı sofrada buluşturdu

Kampüs Camii önünde kurulan dev çadırlarda sofralara koyulan sıcak aş, sadece karınları değil ruhu da doyuruyor. Öyle ki farklı renkten, ırktan, bölgeden, ülkeden, şehirden öğrenim için gelen binlerce öğrenci kardeşlik bağlarını bu çadırda güçlendiriyor.

Ramazan'ın dünyaya hediye edilme sebebi olan 'birliktelik ve dostluk duygusu' bu gelenek sayesinde yaşıyor ve geleceğe bir miras olarak bırakılıyor.

Ramazan'ın manevi iklimini hep birlikte yaşayan, vatanından kilometrelerce uzaklıkta, belki ülke dışında öğrenim gören binlerce genç bu çatı altında huzuru, muhabbeti, kardeşliği buluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın,'Ramazan ayında şehrin en uzağındaki vatandaşımıza dahi ulaşacağız' ifadeleri sonrası çalışmalar titizlikle sürerken, ekipler iftar ve sahurda vatandaşların sıcak aşa ulaşması için gayretle çalışıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Ramazan ayının manevi ikliminde şehrimizin her yanında vatandaşlarımızla buluşmaya, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Üniversiteler kampüsünde açtığımız iftar çadırında binlerce öğrencimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Üniversitemizde her gün güzel sohbetlerin buluştuğu iftar sofralarımıza tüm öğrencilerimizi bekliyoruz'denildi.