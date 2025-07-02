Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 16 ilçede 20 spor merkezinde 23 branşta 3 bin 575 çocuğun katıldığı Yaz Spor Okulları’nın açılışını yaptı, şehre kalıcı spor yatırımları müjdesi verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’da yaz dönemi, çocukların sporla buluştuğu coşkulu bir etkinlikle başladı. Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları, Metehan Başar Spor Salonu’nda (Serdivan Spor Salonu) gerçekleştirilen renkli bir törenle açıldı.

16 ilçede, 20 farklı spor merkezinde, 23 branşta 3 bin 575 çocuk, sporla dolu bir yaza adım attı.

YOĞUN KATILIM VE RENKLİ GÖSTERİLER

Açılış törenine Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Yaşar Zımba ve çok sayıda sporsever katıldı.

Törende, jimnastik, taekwondo, okçuluk ve wushu gibi branşlarda genç sporcuların sergilediği gösteriler, izleyicilere ilham verdi ve etkinliğe renk kattı.

Katılımcı protokol stantları gezerek sporcularla buluşan ve çocukların coşkusuna ortak olurken, etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.