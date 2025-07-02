Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonu kuraları çekildi. Kuraya 2. torbadan katılan TOFAŞ, normal sezonda İspanya’dan La Laguna Tenerife, İsrail’den Bnei Penlink Herzliya ve İtalya’dan Trapani Shark ile D Grubu’nda eşleşti.BURSA (İGFA) - FIBA organizasyonu olan Basketball Champions League’de (BCL) 2025-2026 sezonu grup ve eleme turu kuraları bugün çekildi.

İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen kura çekimi organizasyonuna TOFAŞ Spor Kulübü’nü temsilen Genel Menajer Tolga Öngören katılırken; yeni sezonda ülkemizi ve Bursa’yı Avrupa kupalarında Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, kura çekiminde 2. torbada yer aldı. Bursa ekibi, bu yıl 10. sezon heyecanını yaşayacak olan Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonunda İspanya’dan La Laguna Tenerife, İsrail’den Bnei Penlink Herzliya ve İtalya’dan Trapani Shark ile D Grubu’nda eşleşti.

Normal sezonda karşılaşmalar 4’er takımlı 8’li grup şeklinde oynanacak. Grup liderlerinin doğrudan son 16 turuna yükseleceği şampiyonada gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan ekipler play-in maçları sonucunda play-off’a kalmaya çalışacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu normal sezon grup aşaması karşılaşmaları 7 Ekim 2025’te başlayacak ve 10. sezonun şampiyonu 7-10 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanacak Dörtlü Final organizasyonu sonucunda belli olacak.

D GRUBU'NDA; La Laguna Tenerife (1. torba), Tofaş Bursa (2. torba), Bnei Penlink Herzliya (3. torba) ve Trapani Shark (4. torba) yer aldı.

PLAY-IN SERİSİ VE SON 16 GRUPLARI

Play-In ve Son 16 Turu için ek kura çekiminin yapılmayacağı bildirildi.

Normal sezon grup liderleri direkt olarak son 16 biletinin sahibi olacak. Gruplarında ikinci ve üçüncü sırayı alan takımlar, en iyi üç maçlık Play-In serisinde (A2 v B3, B2 v A3; C2 v D3, D2 v C3; E2 v F3, F2 v E3; G2 v H3, H2 v G3) birbirleriyle karşılaşacak ve her eşleşmenin galibi önceden belirlenerek, bir TOP 16 grubuna katılacak.

Grup I: A1, E1, C2/D3, G2/H3

Grup J: B1, F1, D2/C3, H2/G3

Grup K: C1, G1, B2/A3, E2/F3

Grup L: D1, H1, A2/B3, F2/E3