Sakarya'da Akyazı, Karasu, Geyve ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) 6 hafta süren yaz kurslarını coşkulu ve renkli etkinliklerle tamamladı. Çocuklar hem öğrenip eğlendiği hem de unutulmaz anılarla veda ettiği yaz kurslarının kapanışını maceranın adresi Macera Park’ta yapılar.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen kurslar bu yıl da yoğun ilgi gördü. Birbirinden farklı branşlarda verilen eğitimler sayesinde minikler yeni beceriler kazandı.

Akyazı ve Geyve SGM öğrencileri, kapanış etkinliği için Macera Park’ta buluştu. Tırmanma parkurunda cesaretlerini deneyen, satrançla strateji ve dikkatlerini geliştiren çocuklar doğayla iç içe unutulmaz bir gün geçirdi. Parkurdaki neşeli anlar ve oyunlarda yaşanan tatlı rekabet ailelerin yüzünde de gurur dolu gülümsemelere sebep oldu.