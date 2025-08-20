Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Telsizle İletişime Geç, Afete Hazırlığı Seç” projesi çerçevesinde muhtarlara yönelik düzenlediği amatör telsizcilik eğitimleri tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin AB finansmanlı “Telsizle İletişime Geç, Afete Hazırlığı Seç” projesi kapsamında merkez ve diğer ilçelerden 81 muhtara amatör telsizcilik eğitimi verildi. Afet anında hızlı ve kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla verilen eğitimlerin ardından muhtarlar belge sahibi olacak ve afete hazırlıkta geçilecek diğer aşamada aynı eğitim öğrenciler ile STK temsilcilerine de verilecek.Telsiz üzerinden kurulacak koordinasyon Sakarya’da afet anında binlerce kişinin hayatı için önemli rol oynayacak.

AFET ANINDA HIZLI VE KESİNTİSİZ İLETİŞİM

Afet anında hızlı ve kesintisiz iletişimi sağlamak amacıyla Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği (SAKRAD) iş birliğiyle muhtarlar, dernek başkanları ve federasyon temsilcileri katıldığı eğitimler Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle yürütülen proje kapsamında Büyükşehir’in hazırladığı hasar görülebilirlik raporuna göre belirlenen merkez ve diğer ilçelerden toplam 81 mahalle muhtarı eğitim aldı.

Eğitimin ardından muhtarlar, Kıyı Emniyeti Müdürlüğü tarafından yapılacak Amatör Telsizcilik Sınavı’na katılacak. Sınavı başarıyla geçenlere “Amatör Telsizcilik Belgesi” verilecek.

Proje tamamlandığında afet bölgesi olan Sakarya’da, telsiz üzerinden kurulacak anlık koordinasyon binlerce kişinin hayatının kurtarılmasında önemli bir rol oynayacak.

Proje kapsamında daha önce belediye personeline verilen eğitimlerin, önümüzdeki dönemde öğrencilere ve sivil toplum kuruluşlarına da ulaştırılacak.

Liselerde düzenlenecek farkındalık seminerleriyle afetlere hazırlık konusunda toplumsal bilincin artırılması hedefleniyor.