Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıylaşehrin geleceğine yönelik yapılacak yatırımlarla ilgili her kesimden insanın görüş, öneri ve taleplere öncelik veriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi proje ve fizibilite çalışmaları tamamlanan Yazlık Katlı Kavşak Projesi için halk bilgilendirme toplantısı düzenledi. Projenin teknik ve sosyal detaylarına dair bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, vatandaşların projeye dair merak ettikleri sorular yanıt buldu.

Bu kapsamında son olarak uygulama projesi ve fizibilite çalışması tamamlanan Yazlık Katlı Kavşak Projesiyle ilgili, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda halk bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İlgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıda, projenin teknik ve sosyal detaylarına dair bilgiler paylaşıldı.

İNŞAAT SÜRECİ DAHİL ÇEVRESEL ETKİLER KONUŞULDU

İnşaat süreci başta olmak üzere mevcut ulaşımın sağlanması, çevresel etkiler, güvenlik ve projenin teknik niteliğinin konuşulduğu toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Burak Karslı ve yetkili personeller ile firma yetkilileri tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Ulaşım Dairesi Başkanı Burak Karslı, “Şehrimiz ulaşımı için böylesi önemli bir projede hemşehrilerimizin görüş ve önerileri almak, projeye dair istişare etmek bizim için büyük önem arz ediyor. Yazlık Katlı Kavşak Projemiz üzerinde çok fazla çalıştık. Bu alanda uzman isimlerden, profesörlerden destek aldık. Sonunda en uygulanabilir, depreme dayanıklı ve olası bir afet durumuna karşı şehrimiz için kilit bir rol üstlenecek bir proje geliştirildi. Bu proje aynı zamanda metrobüs ve ileride hayata geçirilmesi planlanan hafif raylı sisteme uygun olarak inşa edilecek. Bu konuda Başkanımız Yusuf Alemdar’ın önderliğinde projeyi hızla tamamlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.