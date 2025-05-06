Dolu dolu bir kış sezonunu arkasında bırakan Nilüfer Kent Tiyatrosu (NKT), “İlk Bakışta Prima Facie” oyununun Nâzım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleşen son gösterimiyle; 2024-2025 kapalı salon sezonunu tamamlamış oldu. NKT, kış sezonunda yaklaşık 22 bin seyirciyi ağırladı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Kent Tiyatrosu (NKT), 2024-2025 kapalı salon sezonunu “İlk Bakışta Prima Facie” oyununun Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki son gösterimiyle tamamladı. 19 Ekim 2024’te "Şvayk" oyununun prömiyeriyle başlayan sezon boyunca, ikisi yeni olmak üzere toplam beş oyunla seyirci karşısına çıkan NKT, toplam 91 gösterimde 21 bin 918 tiyatroseveri ağırladı.

NKT, bu sezon boyunca üç farklı turne gerçekleştirirken, 2’si çocuk oyunu olmak üzere toplam 6 konuk oyuna da ev sahipliği yaptı. Ayrıca, Devlet Tiyatroları Bursa 12. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali kapsamında “Kaza Köpek Kahvaltı ve Yumurta” oyunuyla 13 Nisan’da Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu’nda seyirciyle buluştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ise Uğur Mumcu Sahnesi ve Nâzım Hikmet Kültürevi’nde çocuklara yönelik iki farklı ücretsiz oyun sergilendi.

1 Ağustos itibariyle yaz sezonu açık hava etkinlerini hayata geçirecek olan Nilüfer Kent Tiyatrosu, Eylül ayı sonuna kadar tiyatro severleri Balat Atatürk Ormanı içinde bulunun “Ormandaki Kulübe”de ağırlayacak.