Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak ayı kültür sanat etkinlikleri, Güne Bakan Cam Kırıkları adlı tiyatro oyunuyla devam etti. Usta oyuncuların performansıyla sahne alan komedi ve dram türündeki oyun, izleyicileri hem güldürdü hem de düşündürdü.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Ocak ayı kültür sanat takvimi, birbirinden özel etkinlik ve programlarla devam ediyor.

Ocak takvimi son olarak 'Güne Bakan Cam Kırıkları' adlı tiyatro oyunuyla devam etti. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.

Usta oyuncular Kerem Atabeyoğlu ve Almıla Uluer Atabeyoğlu'nun oynadığı oyun, iki yalnız insanın yalan, gerçek, kahkaha ve gözyaşı dolu hikayesini anlattı. Geçmişle bugünün, yalanla gerçeğin canlandırıldığı oyun, izleyicileri hem güldürdü hem de düşündürdü.