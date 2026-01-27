Gölcük Belediyesi'nin tatil dönemindeki öğrenciler için hazırladığı, Ara Tatil Çocuk Şenliği, yoğun katılımla başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi tarafından çocuklar için hazırlanan Ara Tatil Çocuk Şenliği, Kongre Sarayı'nda renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun katılımla başlayan şenlikte; şişme oyun gruplarında doyasıya eğlenen minikler; maskotlar, sahne etkinlikleri, yüz boyama, 360 video booth, langırt ve Transformers karakterleriyle unutulmaz anlar yaşadı.

Çocukların doyasıya eğlendiği şenlikte; pamuk şeker, patlamış mısır ve sıcak sütlü sahlep ikramı yapıldı. Ailelerle birlikte keyifli bir ara tatil buluşmasında; salonu dolduran çocuk kahkahaları, şenliğin coşkusunu zirveye taşıdı. Kongre Sarayı'nda 27-28-29-30 Ocak tarihlerinde devam edecek şenlik, çocukları ağırlayamaya devam edecek.

