Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenciler için ara tatilde organize edeceği birbirinden farklı etkinlik Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Dolu dolu geçecek etkinliklere tüm gençler davetli.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ara tatilde öğrenciler için birçok farklı etkinlik organize edecek. Büyükşehir'in bu etkinlikleri ile 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatiline başlayan öğrenciler keyif dolu anlar yaşayacak. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerde, çocuklar sahne ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra eğitici atölyelere katılacak.

Kocaeli Büyükşehir'in ara tatil etkinlikleri iki seans halinde düzenlenecek. Sahne etkinlikleri 14,15, 16, 17 ve 18 Mart tarihlerinde, 12.00-14.00 saatlerinde yapılacak. Atölye çalışmaları ise 17-18 Mart tarihlerinde, 11.00-13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. 18 Mart Çarşamba gününe kadar devam edecek olan ara tatil etkinlik takvimi şöyle:



SAHNE GÖSTERİLERİ

14 Mart Cumartesi Volkan Abi Çocuk Şarkıları

15 Mart Pazar Bir Masal Bir Şarkı

16 Mart Pazartesi Kraliçe Maya

17 Mart Salı Şaşkın Korsan

18 Mart Çarşamba Gazi Dede

10-16 YAŞ ARASINDAKİ ÖĞRENCİLERİN KATILACAĞI

ATÖLYE ETKİNLİKLERİ

Murano Cam Boncuk Atölyesi

17 Mart Salı (11.00 ve 13.00)

18 Mart Çarşamba (11.00 ve 13.00)