Ağrı merkezli olarak 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 69 şüpheli gözaltına alınırken, 65 kişi tutuklandı. Operasyonda yaklaşık 4 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Ağrı merkezli olarak İstanbul, Kastamonu, Rize, Tekirdağ, Muğla, Antalya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yapılan incelemelerde yaklaşık 4 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 65 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.