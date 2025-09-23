Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025–2026 akademik yılı için Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencilerini Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde samimi bir “hoş geldin” karşılamasıyla ağırlıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 akademik yılı öncesinde Sakarya Üniversitesi’ni kazanan öğrencileri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde karşılıyor.

SAKARYA’YI ANLATIYORLAR

Şehre ilk adımlarını atan gençlere hem Sakarya hakkında bilgiler veriliyor hem de öğrencilere yönelik hizmetler tek tek anlatılıyor.

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün kurduğu standı ziyaret eden öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ediliyor. Gençler ayrıca belediyenin gençlik çalışmaları, sosyal ve kültürel projeleri hakkında bilgi sahibi oluyor.

ŞEHİR TANITILDI

Ayrıca öğrencilere Sakarya’nın doğal güzellikleri, sosyal yaşam alanları, doğa ve turizm aktivitelerinin yapılabileceği bölgelerle ilgili bilgiler aktarılıyor.

“ÖĞRENCİLERİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ”

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “2025-2026 akademik yılında Sakarya Üniversitesi’nde eğitim hayatına başlayacak öğrencilerimizi terminalde karşıladık. Yeni bir şehre, yeni bir geleceğe adım atan tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyoruz. Sakarya’da üniversite hayatları boyunca yanlarında olacağız” denildi.