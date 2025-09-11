Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde ulaşım tarihindeki en büyük ve katkısı anlamında değerli projelerinden bir tanesi olan Yazlık Katlı Kavşak Projesi’nde önemli bir aşamayı daha geride bırakıyor.SAKARYA (İGFA) - Şehir genelinde oluşan trafik yükünü yeni, modern çevre yolları ve kavşaklarla azaltmak için uzun süredir çalışan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı ile Serdivan’ın kesişim noktası Yazlık Kavşağı’nı kamuoyuna bir süre önce duyurmuştu.

Sonraki aşamada ise Başkan Yusuf Alemdar, nisan meclisinde projenin yatırım bütçesiyle ilgili meclisten yetki almıştı. Bugün, önemli bir gelişme yaşandı. İnşa sürecinin başlaması için ihale duyurusu yayınlandı. Alemdar, duyurusu yapılan ihaleye 10 Ekim tarihine kadar tekliflerin yapılacağını ve projenin süratle başlayacağını açıkladı.

Projenin Sakarya ulaşımında yeni bir dönem anlamına geldiğini ifade eden Başkan Alemdar şöyle dedi: “Projemiz şehir trafiğinde en kilit noktalardan biri olan Yazlık Bölgesi’nden Yenikent’e, Serdivan’a, Adapazarı’na ve şehrin kuzey bölgesine ulaşımında yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak. Ulaşımda modern, dünya standartlarında imkanları Sakarya’mızla buluşturduğumuzda kolaylık, konforl ve güvenlik de beraberinde gelecek. Göreve geldiğimiz günden bu yana kamuoyu ile paylaştığımız tüm ulaşım projeleri, Sakarya tarihinin daha önce örneği olmayan en büyük adımlarıdır. Metrobüsten sonra Raylı Sistem, katlı kavşaklar ve yeni toplu taşıma düzeniyle Sakarya’da yepyeni bir anlayışı inşa ediyoruz”

YAZLIK KAVŞAĞI’NIN ULAŞIMA KATKILARI

Trafik stresinin en yoğun yaşandığı bölge olan Yazlık’taki soruna çözüm olacak projenin şehre katkıları için bazı teknik detayları da kamuoyu ile paylaşan Alemdar, şu maddeleri sıraladı:

“Proje kapsamında, modern bir farklı seviyeli kavşak düzenlemesi hayata geçirilecek..”

“Olası deprem veya afet anlarında kesintisiz ulaşım ve lojistik destek sağlayacak ve AFAD, Şehir Hastanesi, diğer sağlık kuruluşları ve il müdürlükleri ile bağlantı sağlanacak.”

“Kuzey Marmara Otoyolu ile entegre lojistik koridor işlevi görecek, afet anında hızlı müdahale ve tahliye süreçlerine stratejik katkı sunulacak.”

“Trafik akışının ve güvenliğini iyileştirecek ve ulaşım ağındaki önemli darboğazlarıgiderecek, trafik güvenliği ile akışı ciddi ölçüde iyileştirilecek.”

“Serdivan ve çevre yolu bağlantısıylaher iki yönden gelen araçların doğrudan ve kesintisiz bağlantısına imkân tanıyacak.”

7 kollu hemzemin dönel kavşak olan Yazlık Kavşağı, farklı seviyeli katlı kavşak olarak projelendirildi.

Bu sayede Sebahattin Zaim Bulvarı’ndan gelecek araçlar Yazlık Caddesi yönünde, Çevreyolu Caddesi’nden gelen araçlar ise Mehmet Akif Ersoy Caddesi yönünde sapmadan kesintisiz bir şekilde ilerleyebilecek. Seçilen modelle de bu caddeler üzerinden farklı yönlere, aynı anda, trafiksiz ve kesintisizgeçiş sağlanabilecek. Yeni proje, ayrıca hafif raylı sistem ve metrobüs yolu içine katılarak tasarlandı. Bu projeyle bölgede oluşan trafiği minimize edecek, şehir içi ulaşımı kesintisiz ve hızlı hale gelecek.