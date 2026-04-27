Sakarya'nın kültürel ve sanatsal hayatına önemli katkılar sunan '9. Geleneksel Liseler Arası Tiyatro Festivali', büyük bir ilgi ve coşkuyla devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen festival, gençlerin sahne performanslarıyla izleyicilerden tam not alıyor.

Şehir genelindeki liselerin yoğun katılım sağladığı organizasyonda, öğrenciler aylar süren hazırlıklarının ardından sahneye çıkarak yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor. Festival kapsamında farklı okullardan toplam 9 ekip sahne alırken, 180 öğrenci ve 15 öğretmen bu büyük organizasyonda aktif rol üstleniyor.

Festivalin temel hedefleri arasında öğrencilerin estetik bakış açılarını geliştirmek, özgüven kazanmalarını sağlamak ve topluluk önünde kendilerini ifade edebilme becerilerini artırmak yer alıyor. Aynı zamanda tiyatro sanatını genç kuşaklara benimsetmeyi amaçlayan etkinlik, okullar arası kültürel etkileşimi de güçlendiriyor.

Her gün farklı bir oyunun sahnelendiği festivalde, tiyatroseverler Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde buluşuyor. Öğrencilerin sahnelediği eserlerin festival süresince yaklaşık 3 bin izleyiciye ulaşması hedefleniyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu 'çok yönlü birey yetiştirme' anlayışıyla devamlılığını sürdüren festival, öğrencilerin eleştirel düşünme, estetik duyarlılık ve ifade becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Tiyatro festivali sayesinde gençlerin sadece bilgiyle değil; sanatla, özgüvenle ve değerlerle donanmış bireyler olarak yetişmesine katkı sağlanması planlanıyor.

9 yıldır geleneksel olarak sürdürülen festival, gençleri sanata yönlendiren, ekip ruhunu ve disiplin bilincini geliştiren önemli bir organizasyon olma özelliğini sürdürüyor. Festival, önümüzdeki günlerde de birbirinden etkileyici oyunlarla sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.