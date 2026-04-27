Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli ve yönetim kurulu üyeleri, Erzurum Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

ERZURUM (İGFA) - Erzurum Valisi Aydın Baruş'u ziyaret eden Gamze İspirli başkanlığındaki Erzurum Yeni Medya Derneği, yerel basının durumu, dijital medyanın gelişimi, internet haberciliğinde etik ilkeler ve yeni medya alanında yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yeni medyanın artık sadece haberin yayıldığı bir alan olmadığının altını çizen İspirli, 'Aynı zamanda kamuoyunun şekillendiği güçlü bir mecradır. Bu nedenle dijital habercilikte etik, sorumluluk ve mesleki hassasiyet büyük önem taşıyor. Erzurum'da yerel basının güçlenmesi, dijital medyanın daha nitelikli hale gelmesi ve mesleki dayanışmanın artırılması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Baruş, yerel basının şehirlerin tanıtımı, gelişimi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Vali Baruş, dijital medyanın günümüzde etkisini artırdığını ifade ederek, yeni medya alanında etik değerlere bağlı, doğru ve güvenilir haberciliğin önemine dikkat çekti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.