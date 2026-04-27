Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da düzenlenen OECD Beceriler Zirvesi'nde OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldi. Görüşmede eğitimde reformlar, mesleki eğitim ve uluslararası iş birlikleri öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Beceriler Zirvesi kapsamında OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye'nin eğitim politikaları ve uluslararası iş birlikleri ele alındı. Bakan Tekin, OECD ile ilişkileri önemsediklerini belirterek, kurumun rapor ve tavsiyelerinin kendileri için önemli bir referans olduğunu ifade etti. 2024-2025 eğitim öğretim yılında müfredatı beceri odaklı hale getirdiklerini vurgulayan Tekin, eğitim altyapısında son 20 yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Derslik sayısının 300 binlerden 750 binlere, öğretmen sayısının ise 500 binlerden 1 milyon 200 binlere çıkarıldığını belirten Tekin, tüm dersliklerde etkileşimli tahta bulunduğunu kaydetti.

Bakan Tekin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında finansal okuryazarlığın öncelikli başlıklardan biri olduğunu ifade ederek, bu alanda tüm okullarda çalışmaların başlatıldığını dile getirdi.

Mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine de değinen Tekin, işbaşı eğitim modeline ağırlık verdiklerini ve Türkiye'nin bu alanda geliştirdiği modelin uluslararası ilgi gördüğünü söyledi. Tekin, birçok ülkenin Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere temas kurduğunu belirterek, iş birliğine açık olduklarını vurguladı.

OECD Genel Sekreteri Cormann ise Türkiye ile eğitim alanındaki iş birliğine büyük önem verdiklerini ifade etti. Cormann, OECD'nin uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA sonuçlarına dikkat çekerek, Türkiye'nin son 10 yılda olumlu bir ilerleme kaydeden az sayıdaki ülkeden biri olduğunu söyledi. Toplantıya katılan OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleicher de Türkiye'nin eğitim alanındaki çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, özellikle finansal okuryazarlık ve mesleki eğitim konularında iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca 'Küresel Mesleki ve Teknik Eğitim' girişimi ele alınırken, Türkiye'nin bu alandaki yatırımlarının uluslararası iş birlikleri için önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı.