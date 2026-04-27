Çocukların tuvalet eğitimine hazır oluş zamanlarının farklılık gösterebileceğini belirten uzmanlar, doğru zaman geldiğinde çocukların bazı sinyaller verdiğini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Çocuk Gelişimi Uzmanı Merve Özdemir, tuvalet eğitiminde doğru yaklaşımın çocuklarda kabızlık, alt ıslatma ve dışkılama korkusunu önlemede kritik rol oynadığını söyledi.

Çocuklarda tuvalet eğitimi sürecine ilişkin ailelere önemli uyarılarda bulunan Özdemir, sürecin doğru yönetilmemesi halinde dışkılama korkusu, kabızlık ve alt ıslatma gibi sorunların ortaya çıkabileceğini belirtti.

Çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunu bazı davranışlarla gösterdiğini ifade eden Özdemir, kenara çekilme, çömelme ve ıkınma gibi işaretlerin bu sürecin başladığına dair önemli sinyaller olduğunu söyledi. Ailelerin bu dönemde çocuğun tuvalet alışkanlıklarını gözlemlemesi gerektiğini vurguladı. Tuvalet eğitiminin sabır ve güven ilişkisiyle yürütülmesi gerektiğini belirten Özdemir, çocuğun altına kaçırmasının bir hata gibi görülmemesi gerektiğini ifade etti. Bu durumun cezalandırıcı ya da suçlayıcı bir dille ele alınmasının süreci olumsuz etkilediğini kaydetti.

Dışkılama korkusunun özellikle kabızlık yaşayan çocuklarda daha sık görüldüğünü belirten Özdemir, ilk yaşanan acı deneyimin çocuğun tuvaletten kaçınmasına yol açabileceğini söyledi. Bu durumun zamanla kısır döngüye dönüşebileceğini ifade etti.

Ailelere beslenme konusunda da önerilerde bulunan Özdemir, lifli gıdalar ve yeterli su tüketiminin önemine dikkat çekti. Ayrıca çocuğun tuvalet ortamında rahat hissetmesi için destekleyici aparatlar kullanılabileceğini belirtti. Motivasyonun artırılması için ödül çizelgeleri veya teşvik edici yöntemlerin kullanılabileceğini söyleyen Özdemir, 'Bedenin hazır olduğunda yapacaksın, sana güveniyorum' gibi olumlu ifadelerin süreci kolaylaştırdığını ifade etti.

Özdemir, tuvalet eğitiminin her çocukta farklı ilerleyebileceğini belirterek, ailelerin sabırlı ve destekleyici bir tutum sergilemesinin en önemli faktör olduğunu söyledi.