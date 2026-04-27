Bursa'da faaliyet gösteren Doğa Koruma ve Milli Parklar'a bağlı 2. Bölge Müdürlüğü, Kuşcenneti Milli Parkı'nda yüzlerce Tepeli Pelikan'ın oluşturduğu senkronize hareketlerin büyüleyici görüntülerini paylaştı.

BURSA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, Kuşcenneti Milli Parkı'nda kaydedilen etkileyici doğal yaşam görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli parkın sulak alanlarında bir araya gelen yüzlerce Tepeli Pelikan, su yüzeyinde oluşturdukları uyumlu hareketlerle adeta görsel bir şölen sundu.

Beyaz ve gri tonların hâkim olduğu manzarada pelikanların senkronize uçuşu ve su üzerindeki hareketleri dikkat çekti. Sazlıklar arasında toplu halde süzülen kuşların oluşturduğu bu doğal uyum, Kuşcenneti Milli Parkı'nın zengin yaban hayatını ve ekolojik önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gökyüzünün ve Suyun Hâkimleri!



Kuşcenneti Milli Parkı'nın suları bugün beyazın ve grinin en güzel tonlarıyla dans ediyor. Yüzlerce Tepeli Pelikan, bu muazzam sulak alanda bir araya gelerek, adeta 'koreografik' bir gösteri sunuyor.

Bölgedeki doğal yaşamın korunması ve kayıt altına alınması çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten müdürlük yetkilileri, bu tür görüntülerin ekosistemin sağlığı açısından da önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.