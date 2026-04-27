Kütahya Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen Beko Loder iş makinesiyle saha hizmet kapasitesini güçlendirdi. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, yeni aracın özellikle altyapı ve yol çalışmalarında önemli katkı sağlayacağını belirtti.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, hizmet envanterine bir iş makinesi daha ekledi. Ankara'da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Araç Teslim Töreni'ne katılan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, belediyeye hibe edilen 1 adet Beko Loder'i teslim aldı. Yeni iş makinesinin özellikle yol yapımı, bakım-onarım, altyapı ve üstyapı çalışmalarında aktif olarak kullanılacağı belirtilirken, belediye ekiplerinin sahadaki çalışma hızının ve verimliliğinin artması hedefleniyor.

Başkan Eyüp Kahveci, belediyecilik hizmetlerinde araç ve ekipman yatırımlarının önemine dikkat çekerek, 'Her yeni yatırım vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet olarak geri dönüyor' dedi. Kahveci, destek sürecine katkı sunan TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başta olmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği yönetimine teşekkür eden Kahveci, sağlanan desteğin Kütahya için hayırlı olmasını temenni etti.