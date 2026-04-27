ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 28 Nisan Salı günü başlayacak haftalık çalışmalarında önemli düzenlemeler içeren kanun teklifini ele alacak. Teklifte, özellikle son dönemde tartışma konusu olan fahiş site aidatlarına yönelik yeni kurallar öne çıkıyor.

Düzenlemeye göre, apartman ve site yönetimlerinde işletme projeleri kat malikleri genel kurulunda onaylanacak. Onaylı bir proje bulunmaması halinde ise yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir işletme projesi hazırlayacak. Aidat artışlarında ise üst sınır, yeniden değerleme oranını aşamayacak.

Teklifte yapı kooperatiflerine yönelik de önemli hükümler yer alıyor. İnşaatı etaplar halinde devam eden projelerde, tüm yapılar tamamlanmadan konut ve iş yerlerinin tapu devri yapılamayacak.

Yapı güvenliğiyle ilgili düzenlemeler de dikkat çekiyor. Kullanım izni bulunan yapılarda yangın güvenliği için periyodik denetimler yapılacak. Ruhsatsız yapılarda kullanılmak üzere beton arz edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca yapı denetim süreçleri elektronik sistem üzerinden takip edilecek.

Kahramanmaraş depremleri sonrası afetzedelere sağlanan hibe ve kredilere yönelik de koruyucu hükümler getiriliyor. Bu destekler devredilemeyecek, teminat gösterilemeyecek ve haczedilemeyecek.

2/B ARAZİLERİ SATIŞLARI

Öte yandan, TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan gündeme göre de 2/B arazileri ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışında başvuru ve ödeme süreleri 31 Temmuz 2026'ya kadar uzatılacak.

Kanun teklifinde ayrıca, standartlara uygun olmayan beton üretimi tespit edilmesi halinde üreticilere 500 bin lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Düzenlemenin, hem vatandaşların mali yükünü azaltması hem de yapı güvenliğini artırması hedefleniyor.