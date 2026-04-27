Türkiye’de Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kalite güvencesi açısından yeni bir dönem başladı. Dil Öğrenim/Hazırlık Merkezleri Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DÖDAK), ilk akreditasyon sürecini tamamlayarak Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezini (TÖMER) akredite etti. Düzenlenen törende akreditasyon belgesi, Merkez Müdürü Prof. Dr. Nezir Temur’a DÖDAK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Latif Beyreli tarafından takdim edildi. Tören, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Gazi Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, DÖDAK Yönetim Kurulu üyeleri ve idari yöneticilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bu gelişmeyle Gazi TÖMER, Türkiye’de akredite edilen ilk dil öğrenim/hazırlık merkezi unvanını aldı.

Kalite güvencesinde yeni eşik

14 Haziran 2024’te kurulan DÖDAK, kısa sürede kurumsal altyapısını tamamladı. Dernek, 24 Ocak 2025’te Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi ile yetkinliğini resmî olarak tescilledi. Ardından yürütülen ilk akreditasyon sürecinin başarıyla sonuçlanması, yükseköğretimde dil öğretim merkezleri için kalite standartlarının somut biçimde uygulanmaya başlaması açısından önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Yükseköğretim kurumlarında akreditasyon, sunulan eğitimin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu görünür kılan temel bir mekanizma olarak öne çıkıyor. DÖDAK’ın ilk akreditasyonu, Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği merkezlerde kalite standartlarının sistematik şekilde hayata geçirilmesine yönelik kritik bir adım niteliği taşıyor.

Yeni başvurular yolda

Kuruluşundan bu yana hazırlık çalışmalarını sürdüren DÖDAK, ilk sürecin tamamlanmasının ardından yeni başvuruların değerlendirilmesine başladı. Önümüzdeki dönemde hem Türkiye’de hem de yurt dışında faaliyet gösteren çok sayıda dil öğrenim ve hazırlık merkezinin akredite edilmesi bekleniyor.

DÖDAK ne yapıyor?

DÖDAK, Türkçenin yabancı ya da ikinci dil olarak öğretildiği merkezlerin çağdaş eğitim standartlarına uygunluğunu değerlendiren bir kalite güvencesi kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Denetleyici ve cezalandırıcı bir yapıdan ziyade gelişim odaklı bir yaklaşımı benimseyen dernek; kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi, standardizasyon süreçlerini kolaylaştırmayı ve sürdürülebilir kalite kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Bu yönüyle DÖDAK, Türkiye’de Türkçe öğretiminde kalite odaklı dönüşümün öncü aktörleri arasında konumlanıyor.