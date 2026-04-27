Kimya fabrikasında meydana gelen patlamayla başlayan ve günlerce süren yangının ardından hayatı altüst olan on yaşındaki Esma'nın hikayesini konu alan, yönetmen Şeyhmus Altun imzalı 'Aldığımız Nefes' 1 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

İSTANBUL (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT Sinema desteğiyle hayata geçirilen filmde, başrolde genç oyuncu Defne Zeynep Enci yer alırken, kadroda Hakan Karsak, Sacide Taşaner, Rüzgar Usta, Aras Kavak ve Deniz Kavak bulunuyor.

Film, Esma'nın yaşadığı büyük felaketin ardından değişen dünyasını, küçük bir kız çocuğunun gözünden hem kişisel hem de toplumsal boyutlarıyla ele alıyor. Erken yaşta büyümek zorunda kalan bir çocuğun umuda ve hayata direnme çabasını anlatan film, izleyiciye sarsıcı ve etkileyici bir hikaye sunuyor.

FESTİVALLERDEN ÖDÜLLERLE DÖNDÜ

Türkiye-Danimarka ortak yapımı Aldığımız Nefes, festival yolculuğunda önemli başarılara imza attı. 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nün sahibi olurken, Ankara Film Festivali'nde En İyi Sanat Yönetmeni ödülünü Sevi Sevgi'ye, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Hakan Karsak'a ve Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü'nü yönetmen Şeyhmus Altun'a kazandırdı. Uluslararası başarılarını da sürdüren film, 46. Kahire Uluslararası Film Festivali'nden Bronz Piramit-Jüri Özel Ödülü ile dönerek güçlü festival yolculuğunu sürdürdü.

Yapımcılığını Fevziye Hazal Yazan'ın, Görüntü yönetmenliğini Cevahir Şahin'in, kurgusunu Evren Lus'un, sanat yönetmenliğini ise Sevi Sevgi'nin üstlendiği film, Jurnal Kolektif imzası taşıyor.