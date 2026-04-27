Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilan edilen '2026 Eskişehir Yılı' kapsamında düzenlenen Arabasız Pazar ve Sokakta Müzik Var etkinlikleri, hafta sonuna damga vurdu. Şehrin caddeleri yayalara ve müziğe açılırken, Büyükşehir ve ETO iş birliğiyle her ayın 26'sında uygulanan esnaf indirimleri kent ekonomisine can suyu oldu.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir, '2026 Eskişehir Yılı' projeleriyle renkli hafta sonlarından birini daha geride bıraktı. Her ayın son Pazar günü geleneksel hale gelen 'Arabasız Pazar' uygulaması ile motorlu araç trafiğinden arınan cadde ve bulvarlar, bu kez notaların büyüleyici enerjisiyle birleşti.

BAŞKAN ÜNLÜCE VATANDAŞLA YÜRÜDÜ

Uygulama kapsamında 26 Nisan Pazar günü saat 10.00 ile 16.00 arasında trafiğe kapatılan güzergâhlarda Eskişehirliler özgürce yürümenin tadını çıkardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Gün boyu programlarına toplu taşıma araçlarını kullanarak devam eden Ünlüce, çevreci ve sürdürülebilir şehir vurgusu yaparak Eskişehirlilerle sohbet etti.

SOKAKLAR AÇIK HAVA SAHNESİNE DÖNÜŞTÜ

'Sokakta Müzik Var' etkinlikleri kapsamında kentin dört bir yanındaki sokaklar, konser alanına dönüştü. Atatürk Bulvarı'nda Yağmur ve Ilgaz, Hamamyolu'nda Esra Koç ve Furkan, Fabrikalar Sokak'ta ise Göksu Aksu'nun performansları kulakların pasını sildi. İskele 26'da gün boyu süren müzik maratonu; Emre Akbay, Polytuner ve DJ Can Şenol ile gece geç saatlere kadar devam etti.

HEM EĞLENCE HEM EKONOMİ: 26 İNDİRİMLERİ

Kültürel etkinliklerin yanı sıra, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Ticaret Odası (ETO) iş birliğiyle hayata geçirilen indirim günleri de esnafın yüzünü güldürdü. Her ayın 26'sında uygulanan özel indirimler sayesinde vatandaşlar avantajlı alışverişin keyfini çıkarırken, yerel ticaret de büyük bir ivme kazandı.