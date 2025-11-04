Bunlar da ilginizi çekebilir

Etkinliğe konuşmacı olarak Prof. Dr. Semih Ceyhan katılacak. Programın moderatörlüğünü ise Doç. Dr. Harun Kuşlu üstlenecek. Tasavvuf düşüncesinin tarihsel gelişimi, kurumsal yapıya dönüşüm süreci ve günümüze yansımalarının değerlendirileceği söyleşi, katılımcılara derinlikli bir bakış açısı sunacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Kasım kültür sanat etkinlikleri 5 Kasım Çarşamba günü 'Tasavvuf Ekolleri: Sûfî Geleneğinin Kurumsallaşması' adlı söyleşiyle devam edecek. Prof. Dr. Semih Ceyhan'ın konuşmacı olarak katılacağı program Ofis Sanat Merkezi'nde saat 19.00'da başlayacak.

Kasım kültür sanat takvimi 'Tasavvuf Ekolleri' söyleşisiyle devam edecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kasım kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. 5 Kasım Çarşamba günü Ofis Sanat Merkezi'nde saat 19.00'da gerçekleştirilecek söyleşide, 'Sûfî Geleneğinin Kurumsallaşması' konusu ele alınacak.

