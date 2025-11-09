Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi güz dönemi dersleri tüm hızıyla devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Akademi Güz Dönemi dersleri Tarih Atölyesi ile devam etti. Son olarak Prof. Dr. Haşim Şahin öncülüğünde Tarih Atölyesi ile kapılarını açan programa konuk olarak Prof. Dr. Ahmet Taşağıl katıldı.

ÇİNLİLERLE AMANSIZ MÜCADELE

Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, akademisyenler ve kursiyerler yer aldı. Atölyede Hun Türk Devleti ve Göktürkler konuşuldu. Erken Türk devletleri döneminin başlangıçlarının Çin kaynaklarından edilen bilgilerle edinildiğini belirten konuk Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, dönemi incelerken sosyolojik, kültürel ve coğrafik özelliklere göre devletlerin oluştuğunu ve Çinlilerle amansız mücadeleler yapıldığını aktardı.

DEMİR'İN İŞLENMESİ BÜYÜK BİR TEKNOLOJİK DEVRİMDİR

Programda konuşan Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, 'M.Ö. 3000'lerde Türk toplumu şekillenmeye başlamıştır. Daha öncesinde Sakalar, Türklerin en eski temsilcileri olarak kabul edilir. Orta Asya'da demirin işlenmesiyle büyük bir teknolojik devrim yaşanmış ve Andronova kültürü Türk kültürünün temellerini belirginleştirmiştir. Türklerin atları evcilleştirmesi ve seramikleri bu kültürün izlerini gösterir. Yazılı kaynaklarda ise Türkler ilk kez Çin yıllıklarında düşman olarak geçmektedir' diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KITLIK ORTA ASYA'NIN EN BÜYÜK SIKINTISI

Prof. Dr. Taşağıl sözlerini şöyle sürdürdü, 'Metehan dönemi, Çin kaynaklarında en çok yer bulan dönemdir. Metehan, Çin'i yendikten sonra onu ele geçirmek yerine 80 yıl boyunca vergiye bağlamış ve böylece Türk toplumunun varlığını korumuştur. Bozkırda kurulan devletlerin önemi genellikle göz ardı edilmektedir. İklim değişikliği ve kıtlıklar, Hun nüfusunun büyük kısmını yok etmiştir. Yine de Hunlar, 17 şehir kalıntısıyla gelişmiş bir organizasyona ve üstün bir teknolojiye sahip olduklarını göstermiştir' dedi.