İzmir'de Karabağlar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda, belediye çalışanlarına yönelik Afet Bilinçlendirme Eğitimi düzenlendi. İki gün süren etkinlikte, AKUT Arama Kurtarma Derneği tarafından tüm personele afet öncesi hazırlık, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrası yapılması gerekenler anlatıldı.

İZMİR (İGFA) - Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda yapılan eğitimlerde ilk gün AKUT İzmir Ekip Lider Yardımcısı ve Operasyon Bölüm Sorumlusu Mehmet Özgür Özmen, öğleden sonraki oturumda ise AKUT Seminer Birimi Gönüllüsü Akgün Vardarcık, ikinci gün Seminer Birimi Sorumlu. Yardımcısı Operasyonel Gönüllü, Deniz Durmaz ve KAK(Kentsel Arama Kurtarma) Eğitmeni Operasyonel Gönüllü Ali Levent Akyol sunum yaptı.

Programda, ülkemizde en sık yaşanan deprem, yangın ve sel gibi afetlere karşı alınması gereken önlemler, hazırlık aşamasının önemi ve afet bilincinin geliştirilmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Başkan Yardımcısı Arda Soner Tatlı ile Karabağlar Arama Kurtarma Ekibi 'de (KAR-KUT) katıldı. Başkan Kınay, bu tür eğitimlerin farkındalık yaratmak açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak 'En büyük dileğimiz, hiçbir zaman bu afetlerin yaşanmaması. Ama yaşandığında ilk görevimiz kendi ailemizi korumak, güvence altına almak ve ardından tüm Karabağlar'a destek vermek olmalı' diye konuştu.

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜSÜ PROGRAMI BÜYÜYOR

Bu eğitimlerin yanı sıra, Karabağlar Belediyesi'nin öncülüğünde yürütülen Mahalle Afet Gönüllülük Sistemi de giderek büyüyor. Karabağlar Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, AKUT, TRAC, KAR-KUT, İzmir Afet Derneği ile Karabağlar Kent Konseyi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, mahallelerde gönüllü afet ekipleri oluşturuluyor.

Projenin amacı; afet farkındalığını artırmak, mahalle sakinlerini bilinçlendirmek ve afet anında hızlı, etkili müdahale yapabilecek ekipler yetiştirmek olurken, eğitimlerle desteklenen bu sistem sayesinde Karabağlar'da daha güvenli ve dirençli bir kent yapısı oluşturulması hedefleniyor.