Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı 45 dakikalık görüşmede suyun geleceği için dile getirdiği kritik projelerde gelinen son durumu açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar,SASKİ bürokratlarıyla Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'da bir araya geldi.

SASKİ bürokratlarıyla AKOM'da bir araya gelen Alemdar, Ballıkaya ve Çamdağı Barajı ile Sakarya'nın şehrin su geleceğinin güvence altına alınacağı ve isale hattı çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağı bilgisini paylaştı. Alemdar, yeni yatırımlarla su kayıplarını minimum seviyelere indireceklerini belirtti. Gerçekleştirilen toplantıdayeni yatırımların yol haritası çizilirken ve şehrin su kaynaklarındaki son durum masaya yatırıldı.

Başkan Alemdar, Ballıkaya Barajı isale hattı çalışmalarının yakın zamanda başlayacağını, Çamdağı Barajı yapım sürecinin hızlandırılacağını duyurdu.

Bu projelerle Sapanca Gölü'nün yaşadığı su kayıplarının telafi edileceğinin altını çizen Başkan Alemdar Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye, Sapanca, Ferizli, Söğütlü, Kaynarca, Hendek, Akyazı, Karapürçek, Karasu ve Kocaali olmak üzere 13 ilçeninsu ihtiyacının uzun vadede güvence altına alınacağını ifade etti.

Başkan Alemdar ayrıcaSakarya'nın su kaynaklarının sürdürülebilirliği için atılan adımları tüm detaylarıyla anlattı. Başkan Alemdar, 'Türkiye'nin birçok noktasında kuraklık nedeniyle su kesintileri yaşanırken, bizler stratejik yatırımlarla şehrimize yeni su kaynakları kazandırarak, mevcut kaynakları koruma altına alıyoruz.'

YENİ BARAJLARLA KAYIP TELAFİSİ VE GÜVENCE

Alemdar,su kaynaklarının geleceği için atılan iki önemli adıma değinerek, 'Ballıkaya Barajı isale hattının tamamlanması için çalışmaların yakın zamanda başlayacak olması ve Çamdağı Barajının yapım sürecinin hızlandırılması özellikle şehrimizin göz bebeği Sapanca Gölü'nün yaşadığı su kayıplarını telafi edecek. Aynı zamanda bu barajlar ile Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye, Sapanca, Ferizli, Söğütlü, Kaynarca, Hendek, Akyazı, Karapürçek, Karasu ve Kocaali olmak üzere 13 ilçemizin su geleceğini teminat altına alacağız.' diye konuştu.

Başkan Alemdar su kayıp oranlarınınminimum seviyeye indirmek için ilçelerde uzun vadeli altyapı projelerini geliştirmeye devam edileceği belirtildi.

Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, suyun geleceği için hep daha iyisini düşünerek adımlar attıklarının altını çizerek, 'Burada üzerinde en çok durduğumuz konular Sapanca Gölü ve kayıp kaçağın önüne geçmek. Bu konuda da gereken yatırımları hayata geçireceğiz. İnşallah şehrimiz su kaynaklarını korumayı sürdüreceğiz' dedi.