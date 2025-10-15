Bursa İnegöl Belediyesi, TKDK iş birliğinde İnegöllü çiftçilere yönelik hibe destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

BURSA (İGFA) - Tarımı geliştirme ve güçlendirme adına adımlar atan İnegöl Belediyesi, Tarım Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü iş birliğinde İnegöllü çiftçilere yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

İnegöl Belediyesi Hizmet Binası çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen TKDK'nın hibe desteklerinin anlatıldığı seminerde, üreticilere hangi desteklerden faydalanabilecekleri nereye ve nasıl başvurabilecekleri gibi konularda bilgiler verildi.

İNEGÖL BELEDİYESİ TKDK DESTEKLERİNDEN CİDDİ KAZANIMLAR ELDE ETTİ

Muhtarlar ve çiftçilerin davet edildiği bilgilendirme toplantısının başlangıcında kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi'nin tarıma yönelik projelerde bu desteklerden yararlandığını ve ciddi faydalar elde edildiğini hatırlatarak; 'TKDK kurumumuzun verdiği destekleri bu konuda beklentisi olan vatandaşlarımıza duyuralım ve neler yapılabilir, bu fırsatlardan nasıl yararlanılabilir noktasında bilgiler vermelerini işin uzmanlarından rica ettik. Kıymetli Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Zahmet edip buraya gelen muhtarlarımıza ve üreticilerimize de çok teşekkür ediyorum. Önceki dönem Üreten Çiftçiler Kooperatifimizi kurduk. Ve devletimiz bu kooperatif adına soğuk hava deposu yapmak için bizlere çok ciddi destekler verdi. O gün 7 milyon olan projenin yarını ödedi. Bugün 150 milyonluk bir proje orası. O da yetmedi, en büyük gider kalemimiz olan elektrik için de yine destek alarak GES projesinin de yüzde 50'sini karşıladılar. Allah'ın verdiği nimeti, devletimizin destekleriyle kazandırdık üreticimize. Allah razı olsun' dedi.

YENİLİKLERİ, FIRSATLARI ARAYIP BULMAK GEREKİYOR

Yeniliği sürekli aramak gerektiğine de dikkat çeken Başkan Taban, 'Mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadele ederek biz İnegöl'de tarımsal anlamdaki getiriyi sizlerin aile ekonominize indirgemek istiyoruz. Burada böyle bir fırsat var, güzel bir ovada yaşıyoruz, güzel orman köylerimiz var. İnanın herkes için fırsatlar var. Sadece bakış açımızı güncellememiz gerekiyor. Görüp görmemek arasındayız. Gördüğümüzü zannedip göremediğimiz işler var. Dolayısıyla bizim biraz daha gayret etmemiz lazım. Uzmanları biraz daha can kulağıyla dinleyip, uygulamaları yerinde görmeye çalışıp ne yaptıklarını anlamalıyız. Fuarlara götürmeye çalışıyoruz. Kendiniz gidebilirsiniz, bizimle gelebilirsiniz. Ama mutlaka takip edin. Sürekli yenilikler, fırsatlar var. Aramak, gitmek, bulmak gerekiyor' diye konuştu.

Konuşma sonrası TKDK yetkilileri destekler ve hibelere ilişkin sunum ile bilgilendirmeler yaptı.