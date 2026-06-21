Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın emeğini desteklemek ve kadın üreticilerin görünürlüğünü artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Meydan Kadınların' Dayanışma Pazarı, Ulucami önündeki Gazi Orhan Parkı'nda vatandaşlarla buluştu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, kadın kooperatifleri ve kadın sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek farkındalık oluşturdu. Toplam 52 stanttan oluşan pazarda, kadınların el emeğiyle ürettiği yiyecek, içecek ve el işi ürünleri satışa sunuldu.

Dernek ve kooperatiflerin katkılarıyla hazırlanan programa Bursalılar yoğun ilgi gösterirken, ziyaretçiler gün boyunca birbirinden farklı el emeği ürünleri inceleme ve satın alma fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Ambulans Hizmetleri Şube Müdürlüğü de stant açtı. Stantta vatandaşlara kan şekeri, tansiyon, boy ve kilo ölçümleri yapılarak sağlık konusunda bilgilendirme hizmeti verildi.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolünü güçlendirmeyi hedefleyen 'Meydan Kadınların' Dayanışma Pazarı hem üretici kadınları destekledi hem de kentte dayanışma kültürünün gelişmesine katkı sağladı.