İstanbul'un Maltepe ilçesinde 'Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor' projesi, yeni meyvelerini vermeye devam ediyor. Proje kapsamında Gülten Akın atölyesinde bir araya gelerek sinemanın mutfağına adım atan Maltepeli kadınlar, ilk filmleri 'Deniz, ben anne:' galasında bir araya geldi. Kadınların emeği ayakta alkışlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin kadınların toplumsal hayattaki görünürlüğünü artırmak, onları kültürel ve sanatsal üretimin merkezine taşımak amacıyla sürdürdüğü vizyon projelerinden biri olan 'Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor' yeni dönem filmlerini de çekti.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve projeye bağlı kurulan Gülten Akın Atölyesi'ne katılarak sinema üzerine dersler alan kadınların çektikleri 'Deniz, ben anne:' ile bu atölyeyle bu filmin kamera arkası belgeseli olan 'Kendimin Filmini Yapıyorum' belgeseli izleyiciyle buluştu. Birçok kurumun ilgisini çeken, çektikleri filmler ödülle taçlandırılan ve Kibar Dağlayan Yiğit ile Nejla Deveci İmancı'nın birlikte yürüttüğü 'Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor' projesinin ikincisi yoğun bir katılımla düzenlendi.

42 KADINLA 4 FİLM

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren projenin kurucu yönetmeni Kibar Dağlayan Yiğit, sinemanın birleştirici ve iyileştirici gücüne dikkat çekerek projenin kat ettiği yolu şu sözlerle aktardı: 'Gururla büyüttüğümüz projemizin ikinci atölyesini aramıza katılan yeni arkadaşlarımızın da heyecanıyla sürdürüyoruz. Bu dönem içerisinde, iki ayrı grupta toplam 42 benzersiz yürekle bir araya geldik. Giderek daha da profesyonel çalışmalara imza atılan bu süreçte tam dört ay boyunca durmaksızın çalıştık ve dört kıymetli film çektik. Proje koordinatörümüz Nejla Deveci İmancı öncülüğünde yürütülen 'Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor' projesinin, 2026 yılında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 'En İyi Sanat Projesi' seçilmesinin gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Başarılarımızın katlanarak devam etmesini diliyorum.' dedi.

Konuşmasında yerel yönetimin projeye sunduğu koşulsuz desteğin önemine de değinen Yiğit şunları söyledi: 'Bu projenin hayata geçmesinde tüm gücüyle çalışan belediyemizin ilgili birimlerine, emek veren herkese ve özellikle kadın bakış açısını yerel üretime taşıyarak kadınlarımızın toplumsal hayatta görünür olmasının önünü açan Belediye Başkanımız Mimar Esin Köymen'e yürekten teşekkür ediyoruz. Etkinliğimiz iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk olarak kadınların imzasını taşıyan 'Deniz, ben anne:' adlı kısa filmimizi, ardından da 'Kendimin Filmini Yapıyorum' adlı kamera arkası belgeselini izleyeceğiz.'

ÇOLAK'TAN VİDEOLU MESAJ: 'SANAT ŞİFADIR, SANATLA KALIN'

Atölye süresince kadınlara oyunculuk dersleri vererek projeye büyük destek sağlayan ünlü oyuncu Bülent Çolak, oyun programı nedeniyle katılamadığı galaya gönderdiği videolu mesajla kadınları yalnız bırakmadı. Yüreğinin tüm dostlarıyla birlikte Maltepe'de olduğunu belirten Çolak, mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Orada olmayı çok isterdim ama sahnede olmam gerektiği için gelemedim. Ancak biliyorum ki yüreğim tam da orada, sizinle birlikte. Kadınlarımızın sinemadaki bu harika yolculuğunu desteklemekten gurur duyuyorum. Keşfetmeye hep birlikte devam edeceğiz; çünkü sanat şifadır. Sanatla kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın!' dedi.