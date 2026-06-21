Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere ulusal ve uluslararası şirketlerde online staj imkânı sunduğu Kılavuz Kariyer Programı'nın 2. dönem kapanış etkinliği Halkevi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. 358 öğrenci programı başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 16-29 yaş aralığındaki gençlere ulusal ve uluslararası şirketlerde online staj imkânı sunduğu Kılavuz Kariyer Programı'nın 2. dönem kapanış etkinliği Halkevi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gençlik, Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü tarafından lise ve üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve iş arayanlar için hazırlanan Kılavuz Kariyer Programı'nın kapanış etkinliğine ilgi yüksek olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş de gençlerin heyecanına ortak oldu. Kılavuz Kariyer Programı'ndan mezun olarak sertifika almaya hak kazanan 358 katılımcıya sertifikaları törenle takdim edildi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR ETTİLER

Programın açılışında arkadaşları adına konuşan KOÜ İşletme Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ezgi Aydın, 'Kılavuz Kariyer Programı ile artık yeni dünyanın dilini konuşabilen, üreten ve ne istediğini bilen gençleriz. Kocaeli'de gençlerin vizyonunu açan ve her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve eğitmenlerimize teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı. Gençlere Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selamı ve başarı dileklerini ileten Berna Abiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin eğitimle, teknolojiyle ve kariyer fırsatlarıyla buluşmasını çok önemsediklerini dile getirdi. Abiş, bundan sonraki süreçte de başarı yolculuklarında gençleri desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Berna Abiş konuşmasında, 'Şehrin gerçek gücü nitelikli insan kaynağında, gençlerin hayallerinde ve üretme kabiliyetinde saklıdır. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Kılavuz Kariyer Programı gençlerimizin kariyer yolculuğunda onlara rehberlik eden önemli bir gelişim programıdır. Gençlerimiz kariyer planlama, yapay zeka, dijital pazarlama, iletişim ve kişisel gelişim alanında eğitimlerini aldı. Aynı zamanda farklı kurum ve firmalarda gerçekleştirilen online staj deneyimleri sayesinde iş dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu. Bugün sertifika almaya kazanan her bir gencimizi yürekten tebrik ediyor, bu programın gerçekleşmesinde emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, eğitimcilere ve paydaş kurumlara teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.