Mersin Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ile emekli askerleri Darısekisi Örnek Köyü'nde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vefa ve dayanışma anlayışıyla hayata geçirilen programda katılımcılar hem Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, sohbet edildi ve katılımcılar yemek eşliğinde Babalar Günü'nü birlikte kutladı.

YILDIRIM: 'ŞEHİT BABALARIMIZA, GAZİ VE EMEKLİ ASKERLERİMİZE ANLAMLI BİR GÜN YAŞATMAK İSTEDİK'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Büyükşehir olarak Babalar Günü gibi özel bir günde tüm babaları hatırlamak ve onlara anlamlı bir gün yaşatmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yıldırım, 'Şehit babalarımızı, gazilerimizi, emekli astsubaylarımızı, emekli uzman çavuşlarımızı burada ağırlamak istedik. Onlarla Babalar Günü'nü kutlamak istedik. Onlar sabrı, fedakârlığı, vatan sevgisini ruhlarında yaşatan insanlar. Onlarla burada bir arada olmak istedik. Sohbet ettik, Kuran-ı Kerim tilavetimiz oldu. Ardından da yemeğimizi de yiyip hep birlikte güzel bir gün geçirdik' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir olarak vatanı ve milleti için onca fedakârlıkta bulunan şehit aileleri, gaziler ve emekli askerlere bunu bir vefa olarak gördüklerini ve her zaman da böyle görmeye devam edeceklerinin altını çizen Yıldırım, 'Birlikte ve ortak çalışmalar yaparak bu ruhun daim olmasını ve devamlı yaşatılmasını istiyoruz. Onlara her zaman kıymet veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Fedakâr babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyoruz' sözlerine yer verdi.