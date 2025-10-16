Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sinema Terapi Atölyesi' başlıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yetişkinlerde duygusal farkındalığı arttırmak, ruhsal gelişime katkı sağlamak amacıyla Sinema Terapi Atölyesi'ni hayata geçiriyor. Adapazarı SGM'de başlayacak atölyeye kayıtlar 18-21 Ekim tarihleri arasında alınacak.

HER AY İKİ FARKLI OTURUM

Her ay iki farklı oturumda düzenlenecek atölyenin her oturumunda duygu ve düşünceler içinde şekillenen aile ve toplumu farklı temalar irdelenecek. Atölyede ayrıca katılımcılar, film karakterlerinini sahnelerini, özel diyaloglarını, yaşanan sorunlarla baş etmesini ve psikolojik dayanıklılığını arttırmayı yorumlanacak.

İLK DERS 21 EKİM'DE

18-21 Ekim tarihlerinde www.sakarya.bel.tr adresinden veya şahsen alınacak kayıtların ardından Klinik Psikolog Çiğdem Çan Aslan tarafından yürütülecek atölyenin ilk dersi 21 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 40 54 (Dahili: 3712, 3781, 3787, 3788, 3789) numaralı hattan detaylara ulaşabilecek.