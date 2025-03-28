SASKİ, Meteoroloji İl Müdürlüğü’nce yapılan tahminler doğrultusunda beklenen yağışa karşı Ramazan Bayramı’nda sahada teyakkuzda olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca saha çalışmalarını sürdürecek.

Rutin işlerin yanı sıra ekipler, vatandaşlardan gelen taleplerin giderilmesi ve yapılan yağış uyarılarına karşı da yaklaşık olarak 100 araç ve 180 personel ile sahada teyakkuzda olacak.

9 gün boyunca sahada devam edecek çalışmaların yanı sıra 2-3-4 Nisan tarihlerinde abone işleri de SASKİ Hizmet Binası’nda yapılabilecek. Sabah 8:30’dan akşam 17:30’a kadar devam edecek abone işlemleri için nöbetçi personeller işlem yapacak.

YAĞIŞ UYARILARINA KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “16 ilçemizde sürdürdüğümüz kesintisiz hizmet anlayışımız 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de devam edecek. Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarılarına karşı da önlemlerimizi aldık. Hem abone işlerimiz hem saha çalışmalarımız hem de ALO 185 Çağrı Merkezimizle abonelerimize 7/24 hizmet sunmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.