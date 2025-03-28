Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, bir seyyar satıcının Zabıta noktasına marul atarak gerçekleştirdiği eylemi provokasyon olarak nitelendirdi. Başkan Uzun, bayramdan sonra kaldırım işgallerine karşı sert önlemler alacaklarını söyledi.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Perakende Sebze Hali karşısındaki Sivas Belediyesi’ne ait zabıta noktasına bir seyyar satıcının arabasındaki marulları atmak suretiyle gerçekleştirdiği eylem sonrası bir değerlendirme yaparak olaya açıklık getirdi.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Perakende Sebze Hali karşısındaki Zabıta noktasına marul atan seyyar satıcının eylemini provokasyon olarak değerlendirdi.

Sebze halinde dükkânı olan satıcının vergisiz satışlarla 146 esnafı mağdur ettiğini belirten Başkan Uzun, iş ve yer tekliflerinin reddedildiğini açıkladı.

“KALDIRIM YAYALARINDIR, İŞGALE FIRSAT VERMEYECEĞİZ”

Bayramdan sonra kaldırım işgallerine karşı cezaların artacağını vurgulayan Başkan, bu duruma izin verilmeyeceğini ve esnaf haklarının korunacağını ifade etti.

Kaldırım işgali konusuna da değinen Başkan Uzun, “Bayramdan sonra kesin kararımızı verdik, kaldırım işgallerine karşı mücadeleye başladık.Geldiğimiz günden itibaren tahsil ettiğimiz ceza tutarı 1,5 milyon lira…Bayramdan sonraki süreçtedaha da artacak" diyerek, "Buradan özellikle kaldırım işgali yapan esnaflarımıza da sesleniyorum; artık şu kaldırım işgalleri de bayramdan sonra tamamen bitirsinler. Şimdiye kadar 1.5 milyonluk ceza kestik, gerekirse 10 milyon, 15 milyonluk ceza keseriz.Bundan sonra yeter artık, dışarıdan gelen misafirler veturistler açısından hoş bir görüntü olmuyor, engelli kardeşlerimiz kaldırımda yürüyemiyor, yaşlı insanlar kaldırımlarda yürüyemiyor. Kaldırımlar yayaların, kaldırımlar esnafın değil…Yollar araçların ve halkın buralar esnafa ait değil.Bu konularda da özellikle tüm esnaf kardeşlerimizden de destek talep ediyorum” diye konuştu.