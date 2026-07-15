SASKİ, Geyve Alifuatpaşa Mahallesi'nde 2 bin 500 metrelik şebeke yenileme çalışmalarına başladı. Proje kapsamında yeni bir içme suyu kaynağını devreye alınacak. Etaplar halinde ilerleyen projeyle su kayıpları önlenecek, basınç sorunları giderilecek ve bölgeye kesintisiz içme suyu ulaştırılacak.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve Alifuatpaşa Mahallesi'nin içme suyu altyapısını güçlendirmek için kapsamlı bir çalışmaya başladı.

Alternatif kaynağın şebekeye dahil edileceği proje kapsamında 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı yenilenerek mahalleye güçlü bir altyapı hattı inşa edilecek.

Çalışmalar kapsamında sondaj yöntemiyle elde edilen kaliteli içme suyu yenilenen hatlarla mahalle şebekesine entegre edilecek. Böylece Alifuatpaşa, mevcut kaynaklara ilave olarak yeni bir içme suyu kaynağına kavuşurken özellikle kurak dönemlerde yaşanabilecek su yetersizliklerinin de önüne geçilecek.

Etaplar halinde yürütülen projenin ilk aşamasında Ray Sokak'ta bin metrelik içme suyu hattı yenileniyor. İkinci etapta ise bin 500 metrelik şebeke hattı ile abone bağlantıları yenilenecek. Çalışmalar tamamlandığında kayıp - kaçak oranı minimum seviyelere indirilecek, basınç dengesizliği giderilecek ve bölgeye kesintisiz içme suyu ulaştırılacak.

Alifuatpaşa Mahallesi Muhtarı Murat Dalay projenin önemine vurgu yaparak, kuraklığın etkisiyle depomuzdaki su seviyesinde zaman zaman düşüşler yaşandığını, SASKİ'nin devreye alacağı yeni alternatif kaynak sayesinde mahallenin su ihtiyacının daha güvenli şekilde karşılanacağını söyledi.