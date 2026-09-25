COP31 Karadeniz İklim Zirvesi ve 'Mavi Gelecek İçin Çocuklar, Küçük Adımlar ve Büyük Dalgalar' Projesi kapsamında Karadeniz'in farklı illerinden çocuk temsilciler Ordu'da bir araya geldi.

ORDU (İGFA) - Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in temsilcileri olan çocuklar Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıda çocukların gözünden iklim değişikliği, denizlerin korunması, deniz kirliliği, mikroplastikler ve Karadeniz'in biyolojik çeşitliliği ele alınırken, çocukların çevresel sorunlara ilişkin görüş ve çözüm önerileri değerlendirildi.

BAŞKAN GÜLER: 'ESAS MESELEMİZ DENİZLERİMİZİ KİRLETMEMEK'

Programda çocuklara hitap eden Başkan Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde çevre, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji ve hava kirliliği gibi alanlarda gerçekleştirilen çalışmalara değindi.

Başkan Güler konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'COP31 çok büyük ve çok önemli bir hareket. Büyük bir insanlık problemi olan çevre kirliliği ele alınıyor. Burada da bizim temsilcilerimiz, Karadeniz'in gençleri olarak sizler yer alıyorsunuz. Benim öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığım var. Bu süreçte yenilenebilir enerji yasasını çıkarttık. Rüzgâr, güneş, jeotermal gibi kaynakların hepsinden elektrik elde ediyoruz. Bakanlığımız döneminde Kyoto Protokolü'nü imzaladık. İstanbul'da hava kirliliğini çözdük.'

Edindiği tecrübeleri Ordu'da da sürdürdüklerini belirten Başkan Güler, çevrenin korunmasının gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu:

'Şu anda atık yönetimi ve yağmur suyu kontrolü yapıyoruz. Suyun kontrolü çok önemli. Yine Ordu'da aktif karbon üretimi yapıyoruz. Dünyada aktif karbon kullanılarak su temizleniyor. Yine Ordu'da 70 kadar gölet yaptık. Yine burada dalgadan elektrik üretimini deniyoruz. Tabi bunlardan önce asıl meselemiz denizlerimizi kirletmemek. Karadeniz'den bütün dünyaya selam gönderelim. COP31 elçileri olarak mesajlarımızı gönderelim. Denizlerimizi kirletmeyelim. Bu ekosistemi sizlere teslim edeceğiz.'

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BİZ ÇOCUKLAR İÇİN SADECE ÇEVRE KONUSU DEĞİL'

Programda çocuklar adına konuşma yapan Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörü Rukiye Rümeysa YeniYıldız ise iklim değişikliğinin çocukların yaşam hakkı ve geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Yeniyıldız konuşmasında şu sözlere yer verdi:

'Bugün bu küresel gündeme Karadeniz çocuklarının sesi ile katkı sağlamak istiyoruz. Çünkü iklim değişikliği biz çocuklar için sadece çevre konusu değil; temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızı, suya erişimimizi, güvenli yaşam alanlarımızı, doğa ile bağımızı ve gelecek kuşakların hakkını doğrudan ilgilendiriyor. Bu nedenle bugün Karadeniz'in illerinden gelen çocuk temsilcilerimiz, kendi şehir ve bölgelerinden hareketle farklı iklim başlıklarını ele alacaklar.'

Etkinlik çocukların daha temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir Karadeniz için verdikleri ortak mesajlarla sona erdi.