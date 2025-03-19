Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin “Çocuklarla Ramazan Neşesi” konulu etkinlikleri son olarak Hendek ve Adapazarı’nda devam etti. Teravih namazı öncesi ve sonrası camilerde bir araya gelen miniklere oyunlar, gösteriler ve ikramlar sundu. Ramazan’ın hazzını ve keyfini bu etkinlikle yaşayan çocuklar keyif dolu bir akşam geçirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen “Çocuklarla Ramazan Neşesi” etkinliği Adapazarı İmam-ı Azam ve Hendek Büyük Cami’de devam etti.

MANEVİ ATMOSFER

Miniklerin eğlenerek ve öğrenerek Ramazan ayının manevi atmosferinin her yönüne tanık olduğu etkinlikler teravih namazı ve sonrası gerçekleştiriliyor.

Minik çocuklara teravih, oruç, yardımlaşma ve dayanışma üzerine bilgilendirmelerin yapılıyor.

OYUNLAR, GÖSTERİLER, İKRAMLAR

Ramazan’ın manevi hissiyatını ortaya çıkartan etkinliklerde miniklere yönelik yüz boyama ve halat çekme oyunları oynatılırken aynı zamanda Geleneksel Hacivat ve Karagöz gösterisi de sunuldu.

Dolu-dolu geçen program balon şelalesi etkinliğiyle son buldu. Cami avlusunda ise teravih namazı sonrası lokum, Osmanlı macunu ve çay ikramı yapıldı.