Ankara Keçiören Belediyesi tarafından Karadenizli dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik iftar programı düzenlendi.ANKARA (İGFA) - Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın ev sahipliğinde Mevlana Kültür Merkezi’nde kurulan iftar sofrasında buluşan katılımcılar, Ramazan ayının maneviyatını hep birlikte yaşadı. İftar programına çok sayıda siyasetçi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, muhtar, meclis üyesi ve Karadenizliler katıldı.

BUGÜN DÜŞMANA DUR DENİLEN GÜNDÜR

Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü kutlayarak konuşmasına başlayan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Bugün 18 Mart, bugün Yüce Türk milletinin Çanakkale'de düşmana dur dediği gündür. O gün orada sarı saçlı, mavi gözlü Atatürk'ümüz ve yol arkadaşları vardı. Sizin dedeleriniz, atalarınız vardı. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum. Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümü kutlu olsun” dedi.