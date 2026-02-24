Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde il genelinde başlattığı ulaşım yatırımlarını Fatsa'da da aralıksız sürdürüyor. 19 ilçede yol standardını yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği çalışmalarla kırsal mahallelerin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

ORDU (İGFA) - Bu kapsamda Fatsa'da toplam 230 kilometre yol sıcak asfaltla buluşturularak ilçenin ulaşım altyapısı güçlendirildi. Yapılan yatırımlar sayesinde hem şehir içi hem de mahalle yolları modern bir görünüme kavuşurken vatandaşların ulaşım konforu da önemli ölçüde arttı.

Planlanan program doğrultusunda çalışmalarına devam eden ekipler, Yenipazar ile Kavraz mahallelerini birbirine bağlayan güzergahta sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Uzun yıllardır yol sorunu yaşayan mahalle sakinleri yapılan hizmetle rahat bir nefes aldı.

Yolun asfaltlanmasıyla birlikte güzergâhta ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelirken, özellikle kış aylarında yaşanan sorunların da önüne geçilmiş oldu. Vatandaşlar yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Fatsa'da ulaşım ağını daha güçlü hale getirmek için bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını program dahilinde sürdürmeye devam edecek.