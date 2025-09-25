Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ekipleri Söğütlü’de düzenlenen seminerde, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yasal haklarını, ayrıcalıklarını ve rapor derecelerine göre yararlanabilecekleri faydaları tek tek anlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve ailelerini bilinçlendirmek amacıyla düzenlediği programlara bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Söğütlü Belediyesi Meclis Salonu’nda “Yasal Haklar” konulu bir seminer gerçekleştirildi.

YASAL HAKLARINI ANLATTI

Seminere konuşmacı olarak katılan Sosyal Hizmet Uzmanı Enise Tuna, ilçede yaşayan özel gereksinimli bireyler ile ailelerine yönelik kapsamlı bilgiler paylaştı.

Tuna, özel bireylerin yaşamın her alanında ihtiyaç duyabilecekleri yasal hakları, sahip oldukları ayrıcalıkları ve bu hakların nasıl kullanılabileceğini detaylı bir şekilde anlattı.

ÖRNEKLERLE AÇIKLADI

Seminerde, özel gereksinimli bireyler için düzenlenen sağlık raporlarının hangi alanlarda avantaj sağladığı ve bu raporların sunduğu ayrıcalıklar da ele alındı. Tuna, rapor derecelerine göre verilen hak ve hizmetleri örneklerle açıklayarak katılımcıların daha iyi anlamasını sağladı.

ÖNEMLİ TAVSİYELER

Ayrıca, özel gereksinimli çocukların davranışlarında gözlemlenen farklılıklara karşı ailelerin nasıl bir yaklaşım benimsemeleri gerektiği konusunda da bilgiler veren Tuna, ailelere rehberlik edecek nitelikte önemli tavsiyeler verdi.

Seminer, özel gereksinimli bireyler ve aileleri için bilgilendirici ve yol gösterici nitelikte geçerken, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.